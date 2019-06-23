ЦВК відмовилась реєструвати кандидатом у нардепи Клюєва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України, кандидатом у нардепи, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
"...відмовлено в реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України, в ОВО № 46", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними ЦВК, відмовлено в реєстрації 17 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО, а саме: Покотилової О.І. – в ОВО № 13, Курячого М.В. – в ОВО № 25, Циганчук Н.А. – в ОВО № 62, Кириченка С.І. – в ОВО № 77, Грабара В.М. – в ОВО № 79, Кузьміна Р.Б. – в ОВО № 101, Парасюка В.З. – в ОВО № 122, Турка О.М. – в ОВО № 126, Корнацького А.О. – в ОВО № 132, Івойлової А.А., Козакова Є.Ю., Лисак Г.М. – в ОВО № 153, Первого В.В. – в ОВО № 218, Третякова О.В., Третякова П.В. – в ОВО № 219, Деркача Є.В. – в ОВО № 221, Шоломицького В.В. – в ОВО № 222.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-депутат від Партії регіонів та екс-голова АП Януковича Андрій Клюєв балотується до Верховної Ради на мажоритарному окрузі в Донецькій області.
Натомість голова Ліберально-демократичної партії України Яків Гольденберг спростовував повідомлення ЗМІ про те, що з”їзд партії висунув кандидатом у депутати ВР Андрія Клюєва.
Як повідомляв УНН, Клюєв підозрюється у заволодінні в період травня 2010 року - квітня 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 ККУ).