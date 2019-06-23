ЦВК оскаржила рішення апеляційного адмінсуду щодо реєстрації Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування постанови про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Олександра Онищенка, передає УНН з посиланням на заяву прес-служби ЦВК.
Так, рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 21 червня було задоволено адміністративний позов Онищенка до ЦВК про скасування постанови про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенка, висунутого Соціалістичною партією України, в одномандатному виборчому окрузі № 93 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Окрім того, рішенням Комісію було зобов’язано зареєструвати його кандидатом у народні депутати України.
“ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права”, — підкреслили в прес-службі.
У заяві сказано, що Комісія, зокрема, вважає, що викладені у рішенні висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи.
“Відтак, користуючись правом, наданим Кодексом адміністративного судочинства України, Центральна виборча комісія 23 червня 2019 року подала апеляційну скаргу на вищезазначене рішення Шостого апеляційного адміністративного суду”, — зазначили у ЦВК.
Нагадаємо, 15 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати Онищенка оскільки, зокрема, ним “не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх пʼяти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України”.