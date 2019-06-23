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ЦИК обжаловала решение апелляционного админсуда о регистрации Онищенко

Киев • УНН

 • 8458 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Александра Онищенко, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы ЦИК.

ЦИК обжаловала решение апелляционного админсуда о регистрации Онищенко

Так, решением Шестого апелляционного административного суда от 21 июня было удовлетворено административный иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины, в одномандатном избирательном округе № 93 на внеочередных выборах народных депутатов Украину 21 июля 2019 года.

Кроме того, решением Комиссии было обязано зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины.

"ЦИК не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - подчеркнули в пресс-службе.

В заявлении сказано, что Комиссия, в частности, считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

"Следовательно, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 года подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда", - отметили в ЦИК.

Напомним, 15 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко поскольку, в частности, им "не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины".

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