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ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

Киев • УНН

 • 8116 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации официальными наблюдателями на выборах президента 24 человек, являющихся гражданами РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

Так, в Комиссию поступило обращение Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины.

"Рассмотрев указанные документы, ЦИК установила, что согласно соответствующим нормам Закона Украины" О выборах Президента Украины" официальным наблюдателем, в частности от международных организаций, не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом", - говорится в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что постановлением Верховной Рады утвержден Обращение парламента в ООН, Европарламента, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, национальных парламентов государств мира о признании РФ государством-агрессором, которым Верховной Радой Украины признано РФ государством-агрессором.

"Как усматривалось из представленных анкет, ксерокопий паспортов лиц, предложено зарегистрировать официальными наблюдателями от указанной организации, 24 человека из предложенных 684 являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями закона не могут быть официальными наблюдателями. Так, Комиссия отказала указанной организации в регистрации официальным наблюдателями на очередных выборах президента Украины 24 человек, являющихся гражданами Российской Федерации", - отметили в ЦИК.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала 660 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

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Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения, ЦИК зарегистрировала 33 официальных наблюдателей: 20 - от Комитета "За открытую демократию", 5 - от Чешской Республики, 2 - от Королевства Бельгия, 6 - от Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

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По состоянию на сегодня ЦИК зарегистрировала уже 1820 международных наблюдателей.

"Таким образом, на 20 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1820 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 12 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - подчеркнули в Комиссии.

Как сообщал УНН, ОБСЕ отправила украинской стороне список наблюдателей с 24 гражданами РФ.

Напомним, Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

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