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MIM-104 Patriot

ОБСЄ відправило українській стороні список спостерігачів з 24 громадянами РФ

Київ • УНН

 • 16057 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ направило до Центральної виборчої комісії України склад місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах. У нього потрапили 24 громадянина Російської Федерації. Про це кореспонденту УНН повідомив в п'ятницю прес-секретар БДІПЛ Томас Раймер.

ОБСЄ відправило українській стороні список спостерігачів з 24 громадянами РФ

"Так, я можу це підтвердити", - сказав Раймер, відповідаючи на питання про те, чи дійсно Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 громадян РФ до складу місії короткострокових спостерігачів на президентські вибори в Україні.

"Це відповідає стандартній практиці будь-якої місії зі спостереження за виборами, яку ми відправляємо", - зазначив прес-секретар.

Він розповів, що, відповідно до практики, ОБСЄ запитує кандидатури спостерігачів від усіх країн-учасниць організації. Як тільки БДІПЛ отримує ці імена, то передає їх відповідній владі країни.

"Отже, ми передали цей список в центральну виборчу комісію Украіни. Список був відправлений сьогодні вранці, пару годин назад", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України прийняла закон, що доповнює закони про вибори президента України про вибори народних депутатів України та про місцеві вибори приписом, згідно з яким "офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особи, які є громадянами ( підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесені державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".

Як повідомляв УНН, під час президентських виборів в Україні приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.

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