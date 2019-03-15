ОБСЄ відправило українській стороні список спостерігачів з 24 громадянами РФ

"Так, я можу це підтвердити", - сказав Раймер, відповідаючи на питання про те, чи дійсно Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 громадян РФ до складу місії короткострокових спостерігачів на президентські вибори в Україні.



"Це відповідає стандартній практиці будь-якої місії зі спостереження за виборами, яку ми відправляємо", - зазначив прес-секретар.



Він розповів, що, відповідно до практики, ОБСЄ запитує кандидатури спостерігачів від усіх країн-учасниць організації. Як тільки БДІПЛ отримує ці імена, то передає їх відповідній владі країни.



"Отже, ми передали цей список в центральну виборчу комісію Украіни. Список був відправлений сьогодні вранці, пару годин назад", - додав співрозмовник.



Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України прийняла закон, що доповнює закони про вибори президента України про вибори народних депутатів України та про місцеві вибори приписом, згідно з яким "офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особи, які є громадянами ( підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесені державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".



Як повідомляв УНН, під час президентських виборів в Україні приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.