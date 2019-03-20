ЦВК збільшила кошторис витрат на президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Центральна виборча комісія збільшила кошторис видатків комісії на підготовку і проведення виборів на закордонних виборчих дільницях. Про це повідомляє УНН із посиланням прес-службу ЦВК.
“До Комісії надійшло звернення Міністерства закордонних справ України щодо додаткової потреби у коштах, викликаної необхідністю додаткового придбання конвертів та розсилки запрошень виборцям засобами міжнародного поштового зв’язку, що пов’язано із віднесенням виборців з Російської Федерації до Фінляндії, Грузії та Казахстану, а також збільшенням виборців закордонних виборчих дільниць Республіки Польща”, — йдеться у повідомленні.
Через це, ЦВК внесла зміни до Розподілу коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, збільшивши видатки на 720 тис. гривень за рахунок зменшення резерву коштів на таку ж суму.
Також ЦВК внесла зміни до відповідних кошторисів.
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Як повідомляв УНН, ЦВК скасувала реєстрацію довірених осіб двох кандидатів у президенти.