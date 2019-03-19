Вибори-2019: ЦВК зареєструвала вже понад тисячу міжнародних спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 160 офіційних спостерігачів на виборах президента України. Таким чином, станом на сьогодні зареєстровано вже 1 127 офіційних спостерігачів від 13 міжнародних організацій та 10 іноземних держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 160 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 6 – від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 36 – від Парламентської Асамблеї Ради Європи, 118 – від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі", - йдеться в повідомленні.
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Станом на сьогодні зареєстровано вже понад тисячу офіційних спостерігачів.
"Таким чином, станом на 19 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 127 офіційних спостерігачів від 13 міжнародних організацій та 10 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - зазначили у Комісії.
Нагадаємо, 139 громадських організацій висловили бажання висунути своїх офіційних спостерігачів під час виборів.