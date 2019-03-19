Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала более тысячи международных наблюдателей

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 160 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 6 - от Общественного Союза "Международное Сообщество по правам человека", 36 - от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 118 - от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На выборах президента ожидается наибольшее за время независимости количество наблюдателей

На сегодня зарегистрировано уже более тысячи официальных наблюдателей.

"Таким образом, на 19 марта 2019 года Комиссия зарегистрировал 1 127 официальных наблюдателей от 13 международных организаций и 10 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - отметили в Комиссии.

Напомним, 139 общественных организаций выразили желание выдвинуть своих официальных наблюдателей на выборах.