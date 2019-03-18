Майже 140 громадських організацій висловили бажання спостерігати за виборами – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Уже 139 громадських організацій висловили бажання висунути своїх офіційних спостерігачів під час виборчого процесу в Україні. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
"Офіційних спостерігачів у нас 760 людей наразі зареєстровано від іноземних організацій, вони мають можливість реєструватися практично до останнього тижня. Реєстрація припиняється перед днем голосування за 5 днів", - проінформував Варченко.
За його словами, у Міністерстві передбачають, що спостерігачів буде набагато більше ближче до виборів.
"Крім того, ми маємо 139 громадських організацій, які висловили бажання виставити своїх офіційних спостерігачів під час виборчого процесу і в день голосування. Крім того, кожна виборча сила, кожен кандидат на пост президента виставить свою кількість спостерігачів. Ми передбачаємо, що ця кількість обліковуватиметься на сотні тисяч людей", - заявив радник міністра.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала понад 742 міжнародних спостерігачів на виборах президента.
Нагадаємо, на виборах президента очікується найбільша за час незалежності України кількість спостерігачів.