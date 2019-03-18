Майже 140 громадських організацій висловили бажання спостерігати за виборами – МВС

КИЇВ. 18 березня. УНН. Уже 139 громадських організацій висловили бажання висунути своїх офіційних спостерігачів під час виборчого процесу в Україні. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.