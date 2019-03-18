На виборах президента очікується найбільша за час незалежності кількість спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На вибори президента, що відбудуться 31 березня, очікується прибуття найбільшої за час виборчих кампаній в Україні кількості спостерігачів – близько 1,5 тисяч. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
"Стосовно спостерігачів: ви знаєте, на ці вибори у нас буде неймовірна кількість спостерігачів – найбільша за час виборчих кампаній в Україні. Це орієнтовно близько 1,5 тисяч. З них зараз зареєстровано 742 офіційних спостерігачів – від іноземних держав, а також від різних міжнародних організацій", - сказав він.
Нагадаємо, на вибори президента в Україну приїхали вже 240 спостерігачів.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ відправило українській стороні список спостерігачів з 24 громадянами РФ.
Водночас, глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що українська влада не допустить присутності на виборах президента короткострокових спостерігачів від РФ.