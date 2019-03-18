На виборах президента очікується найбільша за час незалежності кількість спостерігачів

КИЇВ. 18 березня. УНН. На вибори президента, що відбудуться 31 березня, очікується прибуття найбільшої за час виборчих кампаній в Україні кількості спостерігачів – близько 1,5 тисяч. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.