На выборах президента ожидается наибольшее за время независимости количество наблюдателей

"Что касается наблюдателей: вы знаете, на эти выборы у нас будет невероятное количество наблюдателей - наибольшее за время избирательных кампаний в Украине. Это ориентировочно около 1,5 тысяч. Из них сейчас зарегистрировано 742 официальных наблюдателей - от иностранных государств, а также от различных международных организаций", - сказал он.

Напомним, на выборы президента в Украине приехали уже 240 наблюдателей.

Как сообщал УНН, ОБСЕ отправило украинской стороне список наблюдателей с 24 гражданами РФ.

В то же время, глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что украинская власть не допустит присутствия на выборах президента краткосрочных наблюдателей от РФ.