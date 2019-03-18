На выборах президента ожидается наибольшее за время независимости количество наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На выборы президента, которые состоятся 31 марта, ожидается прибытие наибольшего за время избирательных кампаний в Украине количества наблюдателей - около 1,5 тысяч. Об этом заявил советник министра внутренних дел, глава координационного штаба Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.
"Что касается наблюдателей: вы знаете, на эти выборы у нас будет невероятное количество наблюдателей - наибольшее за время избирательных кампаний в Украине. Это ориентировочно около 1,5 тысяч. Из них сейчас зарегистрировано 742 официальных наблюдателей - от иностранных государств, а также от различных международных организаций", - сказал он.
Напомним, на выборы президента в Украине приехали уже 240 наблюдателей.
Как сообщал УНН, ОБСЕ отправило украинской стороне список наблюдателей с 24 гражданами РФ.
В то же время, глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что украинская власть не допустит присутствия на выборах президента краткосрочных наблюдателей от РФ.