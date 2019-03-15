Клімкін: російських спостерігачів на виборах в Україні - не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська влада не допустить присутності на виборах президента країни короткострокових спостерігачів від РФ. Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін в своєму акаунті в Twitter, передає УНН.
“На виборах в Україні російських спостерігачів не буде. Ні довгострокових, ні короткострокових. Ніяких”, — написав міністр.
Раніше бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 громадянина РФ до складу місії короткострокових спостерігачів.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України прийняла закон, що доповнює закони про вибори президента України про вибори народних депутатів України та про місцеві вибори приписом, згідно з яким “офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особи, які є громадянами ( підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесені державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом”.
На виборах в Україні російських спостерігачів не буде. Ні довгострокових, ні короткострокових. Ніяких. pic.twitter.com/cO1m0Jyow7— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 березня 2019 р.