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Климкин: российских наблюдателей на выборах в Украине - не будет

Киев • УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская власть не допустит присутствия на выборах президента страны краткосрочных наблюдателей от РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.

Климкин: российских наблюдателей на выборах в Украине - не будет

“На выборах на Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких”, — написал министр.

Ранее бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 гражданина РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому “официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лица, являющиеся гражданами (подданными) государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложение по котором инициировано или внесенное государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом”.

На выборах в Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких. pic.twitter.com/cO1m0Jyow7

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2019

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