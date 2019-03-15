Климкин: российских наблюдателей на выборах в Украине - не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская власть не допустит присутствия на выборах президента страны краткосрочных наблюдателей от РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.
“На выборах на Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких”, — написал министр.
Ранее бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 гражданина РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому “официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лица, являющиеся гражданами (подданными) государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложение по котором инициировано или внесенное государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом”.
На выборах в Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких. pic.twitter.com/cO1m0Jyow7— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2019