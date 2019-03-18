Почти 140 общественных организаций выразили желание наблюдать за выборами – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Уже 139 общественных организаций выразили желание выдвинуть своих официальных наблюдателей во время избирательного процесса в Украине. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.
"Официальных наблюдателей у нас 760 человек сейчас зарегистрировано от иностранных организаций, они имеют возможность регистрироваться практически до последней недели. Регистрация прекращается перед днем голосования за 5 дней", - проинформировал Варченко.
По его словам, в Министерстве предполагают, что наблюдателей будет намного больше ближе к выборам.
"Кроме того, мы имеем 139 общественных организаций, которые выразили желание выставить своих официальных наблюдателей во время избирательного процесса и в день голосования. Кроме того, каждая избирательная сила, каждый кандидат на пост президента выставит свою количество наблюдателей. Мы предполагаем, что это количество будет учитываться на сотни тысяч человек", - заявил советник министра.
Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала более 742 международных наблюдателей на выборах президента.
Напомним, на выборах президента ожидается наибольшее за время независимости Украины количество наблюдателей.