ЦИК увеличила смету расходов на президентские выборы

"В Комиссию поступило обращение Министерства иностранных дел Украины относительно дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям средствами международной почтовой связи, что связано с отнесением избирателей из Российской Федерации в Финляндии, Грузии и Казахстана, а также увеличением избирателей зарубежных избирательных участков Республики Польша", - говорится в сообщении.

Из-за этого, ЦИК внесла изменения в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, увеличив расходы на 720 тыс. гривен за счет уменьшения резерва средств на такую же сумму.

Также ЦИК внесла изменения в соответствующие сметы.

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Как сообщал УНН, ЦИК отменила регистрацию доверенных лиц двух кандидатов в президенты.