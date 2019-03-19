ЦВК скасувала реєстрацію довірених осіб двох кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію довірених осіб двох кандидатів у президенти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, ЦВК скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата на пост президента Тимошенко Ю.В. у ТВО № 26 та зареєструвала замість неї іншу.
Також скасовано реєстрацію довіреної особи кандидата у президенти Киви І.В. у ТВО № 122.
Крім того, ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидата Капліна С.М. у 6 територіальних виборчих округах.
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Нагадаємо, ЦВК зареєструвала вже 1 127 міжнародних спостерігачів на виборах президента.
Як повідомляв УНН, українські військовослужбовці, які у день виборів президента України перебуватимуть на території проведення ООС, зможуть проголосувати в обладнаних наметах, тобто спеціальних виборчих дільницях.