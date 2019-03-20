ЦВК відмовила ОБСЄ у реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації офіційними спостерігачами на виборах президента 24 осіб, які є громадянами РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, до Комісії надійшло звернення Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ разом з іншими документами щодо реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента України.
"Розглянувши вказані документи, ЦВК встановила, що згідно з відповідними нормами Закону України "Про вибори Президента України" офіційним спостерігачем, зокрема від міжнародних організацій, не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом", - йдеться в повідомленні.
У ЦВК підкреслили, що постановою Верховної Ради затверджено Звернення парламенту до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання РФ державою-агресором, яким Верховною Радою України визнано РФ державою-агресором.
"Як вбачалося з поданих анкет, ксерокопій паспортів осіб, яких запропоновано зареєструвати офіційними спостерігачами від вказаної організації, 24 особи серед запропонованих 684 є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону не можуть бути офіційними спостерігачами. Відтак, Комісія відмовила вказаній організації в реєстрації офіційними спостерігачами на чергових виборах президента України 24 осіб, які є громадянами Російської Федерації", - зазначили у ЦВК.
Таким чином, ЦВК зареєструвала 660 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
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Крім того, розглянувши відповідні звернення, ЦВК зареєструвала 33 офіційних спостерігачів: 20 – від Комітету "За відкриту демократію", 5 – від Чеської Республіки, 2 – від Королівства Бельгія, 6 – від Організації за Демократію та Економічний Розвиток – ГУАМ.
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Станом на сьогодні ЦВК зареєструвала вже 1 820 міжнародних спостерігачів.
"Таким чином, станом на 20 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 820 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 12 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - підкреслили у Комісії.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ відправила українській стороні список спостерігачів з 24 громадянами РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.