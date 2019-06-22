ЦИК отказала КПУ в регистрации партийного списка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой ЦИК.
Также отказано в регистрации представителя этой политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса.
Такое решение было принято по итогам заседания ЦИК 22 июня.
Напомним, ЦИК уже зарегистрировала 2693 кандидата на внеочередных выборах в парламент.
ЦИК 20 июня завершила прием документов для регистрации кандидатов. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.