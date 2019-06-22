ЦВК уже зареєструвала 2693 кандидати на позачергових виборах до парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні 22 червня зареєструвала ще 305 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування або висунутих політичними партіями на позачергових виборах народних депутатів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
Таким чином станом на 22 червня ЦВК зареєструвала загалом 2693 кандидати, висунитих по одномандатних округах і у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Комісія зареєструвала 77 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:
1 – висунутого політичною партією Конгрес Українських Націоналістів;
7 – висунутих політичною партією "Громадянський рух "Хвиля";
23 – висунутих політичною партією Всеукраїнське обʼєднання "Свобода";
27 – висунутих Політичною Партією "Голос";
4 – висунутих політичною партією "Громадянська позиція";
15 – висунутих Політичною партією "Обʼєднання "Самопоміч".
Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 305 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 228, висунутих політичними партіями – 77.
Відтак, всього станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 380 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 155, висунутих політичними партіями – 225.
Під час сьогоднішнього засідання Комісія зареєструвала 153 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:
93 – політичної партії "Обʼєднання Самопоміч";
60 – політичної партії "Незалежність".
Таким чином, всього станом на 22 червня ЦВК зареєструвала 1 313 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 10 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
Нагадаємо, ЦВК 20 червня завершила прийом документів для реєстрації кандидатів. Позачергові вибори до Верховної ради відбудуться 21 липня 2019 року.