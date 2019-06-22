ЦВК уже зареєструвала 2693 кандидати на позачергових виборах до парламенту

КИЇВ. 22 червня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні 22 червня зареєструвала ще 305 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування або висунутих політичними партіями на позачергових виборах народних депутатів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.