ЦИК уже зарегистрировала 2693 кандидата на внеочередных выборах в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 22 июня зарегистрировала еще 305 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения или выдвинутых политическими партиями на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
Таким образом, по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала в целом 2693 кандидата, выдвинутых по одномандатным округам и в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Комиссия зарегистрировала 77 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОИО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно:
1 - выдвинутого политической партией Конгресс Украинских Националистов;
7 - выдвинутых политической партией "Гражданское движение "Хвыля";
23 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Свобода";
27 - выдвинутых политической партией "Голос";
4 - выдвинутых политической партией "Гражданская позиция";
15 - выдвинутых политической партией "Объединение "Самопомощь".
Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 305 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 228, выдвинутых политическими партиями - 77.
Следовательно, всего по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1155, выдвинутых политическими партиями - 225.
Во время сегодняшнего заседания Комиссия зарегистрировала 153 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно:
93 - политической партии "Объединение Самопомощь";
60 - политической партии "Независимость".
Таким образом, всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Напомним, ЦИК 20 июня завершила прием документов для регистрации кандидатов. Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля 2019 года.