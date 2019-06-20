Вибори у Раду: ЦВК сьогодні завершує прийом документів для реєстрації кандидатів

КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія приймає документи партій і кандидатів у депутати для реєстрації на позачергові вибори у Верховну Раду України. Ця дата закріплена в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, передає УНН.