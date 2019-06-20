Вибори у Раду: ЦВК сьогодні завершує прийом документів для реєстрації кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія приймає документи партій і кандидатів у депутати для реєстрації на позачергові вибори у Верховну Раду України. Ця дата закріплена в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, передає УНН.
Так, подання документів до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати тривала з 24 травня до 20 червня включно.
При цьому, до 8 липня включно партії можуть звернутися щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати.
Крім того, до 8 липня кандидати в депутати можуть звернутися до ЦВК із письмовою заявою про відмову балотуватися.
Нагадаємо, станом на 19 червня, ЦВК зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах у Верховну Раду.
Крім того, станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах ЦВК зареєструвала 761 кандидата у народні депутати України.