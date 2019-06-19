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ЦВК зареєструвала ще 179 кандидатів у народні депутати України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук. Під час засідання було зареєстровано 179 кандидатів у народні депутати України, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.

ЦВК зареєструвала ще 179 кандидатів у народні депутати України

Як повідомили у прес-службі, Комісія зареєструвала 108 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО (одномандатних виборчих округах) у порядку самовисування. 

Також Комісія зареєструвала 71 кандидата у народні депутати України, висунутого політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. 

"Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 179 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 108, висунутих політичними партіями – 71", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за інформацією прес-служби, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Керусенка О.В., який балотувався в ОВО № 93 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв’язку з надходженням до ЦВК його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України.

Відтак, всього станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 618, висунутих політичними партіями – 143.

Раніше ЦВК заявила про проблеми через неможливість відкриття рахунків для виборчих фондів.

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