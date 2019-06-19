ЦВК зареєструвала ще 179 кандидатів у народні депутати України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук. Під час засідання було зареєстровано 179 кандидатів у народні депутати України, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
Як повідомили у прес-службі, Комісія зареєструвала 108 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО (одномандатних виборчих округах) у порядку самовисування.
Також Комісія зареєструвала 71 кандидата у народні депутати України, висунутого політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
"Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 179 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 108, висунутих політичними партіями – 71", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за інформацією прес-служби, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Керусенка О.В., який балотувався в ОВО № 93 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв’язку з надходженням до ЦВК його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України.
Відтак, всього станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 618, висунутих політичними партіями – 143.
Раніше ЦВК заявила про проблеми через неможливість відкриття рахунків для виборчих фондів.