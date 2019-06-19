ЦИК зарегистрировала еще 179 кандидатов в народные депутаты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук. Во время заседания было зарегистрировано 179 кандидатов в народные депутаты Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, Комиссия зарегистрировала 108 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО (одномандатных избирательных округах) в порядке самовыдвижения.
Также Комиссия зарегистрировала 71 кандидата в народные депутаты Украины, выдвинутого политическими партиями, в ОИО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
"Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 179 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 108, выдвинутых политическими партиями - 71", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по информации пресс-службы, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Керусенко А.В., который баллотировался в ОИО № 93 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины.
Следовательно, всего по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 761 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 618, выдвинутых политическими партиями - 143.
Ранее ЦИК заявила о проблемах из-за невозможности открытия счетов для избирательных фондов.