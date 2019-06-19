ЦВК заявила про проблеми через неможливість відкриття рахунків для виборчих фондів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. До Центральної виборчої комісії надходять звернення від кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах щодо неможливості відкриття поточних рахунків їх виборчих фондів. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає УНН.
За її словами, фінансові установи пояснюють неможливість відкриття рахунків для виборчих фондів мажоритарників тим, що в них немає інструкцій від ЦВК чи НБУ.
У той же час, як наголосила Сліпачук, Комісія вже двічі надсилала в Нацбанк роз’яснення щодо відкриття рахунків виборчих фондів. Крім цього, відомо вже, що сам Національний банк перенаправив ці листи з власними вказівками на всі банки в Україні.
На думку очільниці Комісії таку ситуацію можна пояснити лише “банальною проблемою внутрішньої комунікації”.
Голова ЦВК порадила кандидатам і партіям у випадку виникнення питань у банків стосовно відкриття виборчих фондів, звертатись напряму до НБУ і повідомляти ЦВК про запит, щоб ЦВК розуміла ситуацію.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, станом на 18 червня відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах.