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ЦИК заявила о проблемах из-за невозможности открытия счетов для избирательных фондов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В Центральную избирательную комиссию поступают обращения от кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах о невозможности открытия текущих счетов их избирательных фондов. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.

ЦИК заявила о проблемах из-за невозможности открытия счетов для избирательных фондов

По ее словам, финансовые учреждения объясняют невозможность открытия счетов для избирательных фондов мажоритарщиков тем, что у них нет инструкций от ЦИК или НБУ.

В то же время, как отметила Слипачук, Комиссия уже дважды посылала в Нацбанк разъяснения по открытию счетов избирательных фондов. Кроме этого, известно уже, что сам Национальный банк перенаправил эти письма со своими указаниями на все банки в Украине.

По мнению руководительницы Комиссии такую ситуацию можно объяснить лишь “банальной проблемой внутренней коммуникации”.

Председатель ЦИК посоветовала кандидатам и партиям в случае возникновения вопросов у банков по открытию избирательных фондов, обращаться напрямую к НБУ и сообщать ЦИК о запросе, чтобы ЦИК понимала ситуацию.

Напомним, как сообщал УНН, по состоянию на 18 июня открыто 16 счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.

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