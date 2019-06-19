ЦИК заявила о проблемах из-за невозможности открытия счетов для избирательных фондов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Центральную избирательную комиссию поступают обращения от кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах о невозможности открытия текущих счетов их избирательных фондов. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.
По ее словам, финансовые учреждения объясняют невозможность открытия счетов для избирательных фондов мажоритарщиков тем, что у них нет инструкций от ЦИК или НБУ.
В то же время, как отметила Слипачук, Комиссия уже дважды посылала в Нацбанк разъяснения по открытию счетов избирательных фондов. Кроме этого, известно уже, что сам Национальный банк перенаправил эти письма со своими указаниями на все банки в Украине.
По мнению руководительницы Комиссии такую ситуацию можно объяснить лишь “банальной проблемой внутренней коммуникации”.
Председатель ЦИК посоветовала кандидатам и партиям в случае возникновения вопросов у банков по открытию избирательных фондов, обращаться напрямую к НБУ и сообщать ЦИК о запросе, чтобы ЦИК понимала ситуацию.
Напомним, как сообщал УНН, по состоянию на 18 июня открыто 16 счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.