Выборы в Раду: ЦИК сегодня завершает прием документов для регистрации кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия принимает документы партий и кандидатов в депутаты для регистрации на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Эта дата закреплена в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины, передает УНН.
Так, представление документов в Комиссию для регистрации кандидатов в депутаты длилась с 24 мая по 20 июня включительно.
При этом, до 8 июля включительно партии могут обратиться по поводу отмены решения о регистрации кандидата в депутаты.
Кроме того, до 8 июля кандидаты в депутаты могут обратиться в ЦИК с письменным заявлением об отказе баллотироваться.
Напомним, по состоянию на 19 июня, ЦИК зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Кроме того, по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировала 761 кандидата в народные депутаты Украины.