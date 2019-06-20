Выборы в Раду: ЦИК сегодня завершает прием документов для регистрации кандидатов

Так, представление документов в Комиссию для регистрации кандидатов в депутаты длилась с 24 мая по 20 июня включительно.

При этом, до 8 июля включительно партии могут обратиться по поводу отмены решения о регистрации кандидата в депутаты.

Кроме того, до 8 июля кандидаты в депутаты могут обратиться в ЦИК с письменным заявлением об отказе баллотироваться.

Напомним, по состоянию на 19 июня, ЦИК зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Кроме того, по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировала 761 кандидата в народные депутаты Украины.