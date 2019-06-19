ЦВК сьогодні зареєструвала 675 кандидатів у нардепи, включених до партійних списків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
"Сьогодні Комісія зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ЦВК сьогодні були зареєстровані кандидати від наступних політичних сил:
217 – політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка";
59 – політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Факел";
175 – політичної партії "Голос";
224 – політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
Таким чином, за даними ЦВК, всього станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 5 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 233 міжнародних спостерігачів за виборами в Раду.