ЦИК сегодня зарегистрировала 675 кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки

"Сегодня Комиссия зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦИК сегодня были зарегистрированы кандидаты от следующих политических сил:

217 - политической партии "Радикальная Партия Олега Ляшко";

59 - политической партии "Всеукраинское объединение "Факел";

175 - политической партии "Голос";

224 - политической партии "Свобода".

Таким образом, по данным ЦИК, всего по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателей за выборами в Раду.