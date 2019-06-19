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ЦИК сегодня зарегистрировала 675 кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки

Киев • УНН

 • 9448 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК сегодня зарегистрировала 675 кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки

"Сегодня Комиссия зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦИК сегодня были зарегистрированы кандидаты от следующих политических сил:
217 - политической партии "Радикальная Партия Олега Ляшко";
59 - политической партии "Всеукраинское объединение "Факел";
175 - политической партии "Голос";
224 - политической партии "Свобода".

Таким образом, по данным ЦИК, всего по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателей за выборами в Раду.

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