ЦВК зареєструвала 233 міжнародних спостерігачів за виборами в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 233 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України, призначених на 21 липня. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
Так, під час сьогоднішнього засідання, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій.
А саме: 95 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 53 – від Міжнародної неурядової організації CANADEM, 42 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).
"Таким чином, станом на 19 червня Комісією зареєстровано 233 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, канадські спостерігачі за позачерговими виборами до Верховної Ради вже почали роботу в Україні.
У свою чергу, БДІПЛ ОБСЄ під час позачергових виборів народних депутатів України планує залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.