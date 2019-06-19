ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателей за выборами в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 233 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины, назначенных на 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.
Так, во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций.
А именно: 95 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, 42 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
"Таким образом, по состоянию на 19 июня Комиссией зарегистрировано 233 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, канадские наблюдатели за внеочередными выборами в Верховную Раду уже начали работу в Украине.
В свою очередь, БДИПЧ ОБСЕ во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.