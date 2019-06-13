Канадські спостерігачі за виборами в Раду почали роботу в Україні

Так, група з 50 довгострокових спостерігачів, включаючи членів основної команди та аналітиків, прибуває в Україну в період між 7 та 18 червня. Після настановчої сесії в Києві вони почнуть працювати усіх регіонах України, в яких проводитиметься голосування.



Група короткострокових спостерігачів приєднається до Місії за тиждень до дня виборів. Вони почнуть працювати в усіх регіонах України, в яких проводитиметься голосування, задля спостереження за підготовкою до дня виборів, перебігом голосування та підрахунком виборчих бюлетенів.



Спостерігачі та аналітики оцінюватимуть перебіг виборчої кампанії, процедури голосування та підрахунку голосів, складання результатів та післявиборну діяльність, включаючи процедури оскарження.



Вони також оцінюватимуть загальний політичний контекст, роботу виборчої адміністрації, медіа-середовище та роль громадянського суспільства, а також участь жінок, внутрішньо переміщених осіб та меншин у виборчому процесі. Місія консультується з українськими та міжнародними експертами, для того, щоб зібрати всебічну інформацію, різні погляди та занепокоєння протягом усього виборчого циклу.



Як повідомляв УНН, 11 червня Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ) ОБСЄ офіційно відкрило Місію зі спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.