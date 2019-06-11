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ОБСЄ сьогодні відкриває місію зі спостереження за виборами у Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ) ОБСЄ сьогодні офіційно відкриває Місію зі спостереження за достроковими парламентськими виборами, що відбудуться 21 липня в Україні, передає УНН з посиланням на оприлюднену заяву ОБСЄ.

ОБСЄ сьогодні відкриває місію зі спостереження за виборами у Раду

Повідомляється, що місію очолює Посол Алберт Йонссон, до складу основної команди входять 19 експертів, що базуються в Києві. БДІПЛ також звернулося до країн-учасниць ОБСЄ з проханням направити 100 довготермінових спостерігачів, які будуть розміщені по всій країні в міжнародних групах з двох осіб з 18 червня. Крім того Бюро клопотатиме, щоб держави-учасниці направили 750 короткострокових спостерігачів, які прибудуть за декілька днів до дня виборів.

Місія проведе оцінку виборів щодо відповідності до зобов’язань перед ОБСЄ та інших міжнародних зобов’язань і стандартів демократичних виборів, а також національного законодавства.

У день виборів місія зі спостереження за виборами БДІПЛ разом з Парламентською Асамблеєю ОБСЄ, Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Європейським Парламентом і Парламентською Асамблеєю НАТО стежитимуть за відкриттям виборчих дільниць, голосуванням, підрахунком бюлетенів та зведенням результатів голосування.

Як повідомляв УНН, Росія не подавала своїх кандидатур до місії ОБСЄ зі спостереження за виборами до Верховної Ради. 

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