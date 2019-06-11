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ОБСЕ сегодня открывает миссию по наблюдению за выборами в Раду

Киев • УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ) ОБСЕ сегодня официально открывает миссию по наблюдению за досрочными парламентскими выборами, которые состоятся 21 июля в Украине, передает УНН со ссылкой на обнародованное заявление ОБСЕ.

ОБСЕ сегодня открывает миссию по наблюдению за выборами в Раду

Сообщается, что миссию возглавляет Посол Алберт Йонссон, в состав основной команды входят 19 экспертов, базирующихся в Киеве. БДИПЧ обратилось к странам-участницам ОБСЕ с просьбой направить 100 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране в международных группах из двух человек с 18 июня. Кроме того Бюро будет ходатайствовать, чтобы государства-участники направили 750 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до дня выборов.

Миссия проведет оценку выборов на соответствие с обязательствами ОБСЕ и других международных обязательств и стандартов демократических выборов, а также национального законодательства.

В день выборов миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ вместе с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, Европейским парламентом и Парламентской Ассамблеей НАТО следить за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом бюллетеней и сведением результатов голосования.

Как сообщал УНН, Россия не подавала своих кандидатур в миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами в Верховную Раду.

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