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Росія не подавала своїх кандидатур до місії ОБСЄ зі спостереження за виборами до Верховної Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Російська Федерація не подавала своїх кандидатур до місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) зі спостереження за достроковими виборами до Верховної Ради, які призначено на 21 липня. Про це повідомив глава місії БДІПЛ в Україні посол Альберт Йонсон, передає УНН

Росія не подавала своїх кандидатур до місії ОБСЄ зі спостереження за виборами до Верховної Ради

”Ні (не подавала)”, - сказав Йонсон, відповідаючи на питання, чи подала Росія свої кандидатури на посади спостерігачів для моніторингу виборів в Україні.

Як повідомляв УНН, Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ під час позачергових виборів народних депутатів України планує залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

Раніше БДІПЛ ОБСЄ вже отримало від української влади запрошення на дострокові вибори в парламент і планує відправити стільки ж спостерігачів, як і на вибори Президента України.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 11 міжнародних спостерігачів на виборах до Верховної Ради.

 

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