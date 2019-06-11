Россия не подавала своих кандидатур в миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Верховную Раду

"Нет (не подавала)", - сказал Йонссон, отвечая на вопрос, подала Россия свои кандидатуры на должности наблюдателей для мониторинга выборов в Украине.



Как сообщал УНН, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.



Ранее БДИПЧ ОБСЕ уже получило от украинской власти приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборах Президента Украины.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах в Верховную Раду.