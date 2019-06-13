Канадские наблюдатели за выборами в Раду начали работу в Украине

Так, группа из 50 долгосрочных наблюдателей, включая членов основной команды и аналитиков, прибывает в Украину в период между 7 и 18 июня. После установочной сессии в Киеве они начнут работать во всех регионах Украины, в которых будет проводиться голосование.



Группа краткосрочных наблюдателей присоединится к Миссии за неделю до дня выборов. Они начнут работать во всех регионах Украины, в которых будет проводиться голосование, для наблюдения за подготовкой ко дню выборов, ходом голосования и подсчетом избирательных бюллетеней.



Наблюдатели и аналитики будет оценивать ход избирательной кампании, процедуры голосования и подсчета голосов, составления результатов и послевыборную деятельность, включая процедуры обжалования.



Они также оценивать общий политический контекст, работу избирательной администрации, медиа-среда и роль гражданского общества, а также участие женщин, внутренне перемещенных лиц и меньшинств в избирательном процессе. Миссия консультируется с украинскими и международными экспертами, для того, чтобы собрать всестороннюю информацию, различные взгляды и беспокойства в течение всего избирательного цикла.



Как сообщал УНН, 11 июня Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ) ОБСЕ официально открыло миссию по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине.