Канадские наблюдатели за выборами в Раду начали работу в Украине

$41.320.07
47.030.11
ukru
Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив
06:47 • 132 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 3608 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 40998 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91593 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136879 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127847 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71069 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75959 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188797 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150800 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 4978 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10688 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14546 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13302 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17691 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 132 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136879 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127847 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95165 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106550 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12033 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14354 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16782 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19649 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21287 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Канадские наблюдатели за выборами в Раду начали работу в Украине

Киев • УНН

 • 7925 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во вторник "КАНАДЕМ" официально объявила о начале канадской Миссии наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду Украины, запланированными на 21 июля 2019 года. Наблюдатели будут следить за всеми аспектами избирательного процесса и оценивать соблюдение международных стандартов демократических выборов и национального законодательства, передает УНН со ссылкой на миссию.

Канадские наблюдатели за выборами в Раду начали работу в Украине

Так, группа из 50 долгосрочных наблюдателей, включая членов основной команды и аналитиков, прибывает в Украину в период между 7 и 18 июня. После установочной сессии в Киеве они начнут работать во всех регионах Украины, в которых будет проводиться голосование.

Группа краткосрочных наблюдателей присоединится к Миссии за неделю до дня выборов. Они начнут работать во всех регионах Украины, в которых будет проводиться голосование, для наблюдения за подготовкой ко дню выборов, ходом голосования и подсчетом избирательных бюллетеней.

Наблюдатели и аналитики будет оценивать ход избирательной кампании, процедуры голосования и подсчета голосов, составления результатов и послевыборную деятельность, включая процедуры обжалования.

Они также оценивать общий политический контекст, работу избирательной администрации, медиа-среда и роль гражданского общества, а также участие женщин, внутренне перемещенных лиц и меньшинств в избирательном процессе. Миссия консультируется с украинскими и международными экспертами, для того, чтобы собрать всестороннюю информацию, различные взгляды и беспокойства в течение всего избирательного цикла.

Как сообщал УНН, 11 июня Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ) ОБСЕ официально открыло миссию по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74