ЦВК відмовила КПУ в реєстрації партійного списку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
Також відмовлено в реєстрації представника цієї політичної партії в ЦВК з правом дорадчого голосу.
Таке рішення було прийнято за підсумками засідання ЦВК 22 червня.
Нагадаємо, ЦВК уже зареєструвала 2693 кандидати на позачергових виборах до парламенту.
ЦВК 20 червня завершила прийом документів для реєстрації кандидатів. Позачергові вибори до Верховної ради відбудуться 21 липня 2019 року.