ЦИК приняла постановление о проведении избирательных процедур в условиях COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла постановление об отдельных вопросах осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях COVID0-19, отметив, что все избирательные процедуры должны проходить в соответствии с противоэпидемическими мероприятиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Комиссия приняла постановление "Об отдельных вопросах осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов 25 октября 2020 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Указанным решением ЦИК обратила внимание избирательных комиссий, а также других субъектов и участников избирательного процесса, все избирательные процедуры должны реализовываться с осуществлением соответствующих противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Также, ЦИК утвердила Рекомендации по осуществлению избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.
"Помимо прочего, избирательным комиссиям рекомендовано безотлагательно осуществлять рассмотрение представлений о замене члена избирательной комиссии, у которого подтвержден диагноз заболевания COVID-19 или какого направлено в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации ЦИК, члены специальных избирательных участков будут допускаться к работе на местных выборах, назначенных на 25 октября, при условии получения отрицательного теста на COVID-19. В случае выявления одного больного все остальные члены комиссии могут продолжать работу.