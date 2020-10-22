ЦВК ухвалила постанову про здійснення виборчих процедур в умовах COVID-19

“Комісія ухвалила постанову „Про окремі питання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“. Указаним рішенням ЦВК звернула увагу виборчих комісій, а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, що всі виборчі процедури мають реалізовуватися із здійсненням відповідних протиепідемічних заходів”, — йдеться у повідомленні.

Також, ЦВК затвердила Рекомендації щодо здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів в умовах пандемії коронавірусу.

“Окрім іншого, виборчим комісіям рекомендовано невідкладно здійснювати розгляд подань про заміну члена виборчої комісії, у якого підтверджено діагноз захворювання на COVID-19 або якого направлено в установленому порядку на самоізоляцію, обсервацію”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ЦВК, члени спеціальних виборчих дільниць допускатимуться до роботи на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, за умови отримання негативного тесту на COVID-19. У разі виявлення одного хворого всі інші члени комісії можуть продовжувати роботу.