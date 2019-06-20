ЦИК приняла постановление о расходах для подготовки проведения парламентских выборов

“Председатель Комиссии проинформировала участников мероприятия, в связи с рассмотрением дела о конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, который проходит в Конституционном суде, ЦИК приняла постановление об осуществлении ОИК расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередных выборов народных депутатов Украины”, — говорится в сообщении.

“Согласно этому решению Комиссии, с целью обеспечения законного, целевого и рационального использования средств Госбюджета, выделенных на подготовку и проведение указанных выборов в период до принятия Конституционным Судом решения по результатам рассмотрения указанного дела окружные избирательные комиссии обязаны осуществлять расходы только в пределах обеспечение деятельности самих ОИК”, — добавляется в сообщении.

Что касается обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий, то, как отметила Татьяна Слипачук, по этому поводу будет принято отдельное постановление ЦИК, которое должна появиться сразу после принятия решения Конституционным Судом.

В частности, заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что окружные избирательные комиссии уже сейчас должны проводить определенную подготовку как по финансированию УИК, так и проведения соответствующих процедур по закупке товаров и услуг.

“При этом подготовительная работа должна быть организована как можно быстрее и тщательнее. Чтобы в случае положительного решения Конституционного суда комиссии сразу могли, так сказать, запустить процесс обеспечения деятельности УИК. А с тем — подготовить и провести нынешние выборы достойно, качественно, точно и в соответствии с действующим законодательством”, — обратился к главным бухгалтерам ОИК Радченко.

Так, в течение учебного семинара-совещания директор Департамента консолидированной отчетности Государственной казначейской службы Украины Галина Шамрай и заместитель директора Департамента методологии по обслуживанию бюджетов, бухгалтерского учета, отчетности и развития Казначейства Наталья Боцман подробно ознакомили участников мероприятия с порядком обслуживания окружных избирательных комиссий в органах Государственной казначейской службы и основными требованиями к финансовой и бюджетной отчетности.

Об организации и проведении ревизий использования средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины, межрегиональными территориальными органами Государственной аудиторской службы Украины рассказал главный государственный аудитор Департамента контроля органов власти, обороны, правоохранительных органов и местных бюджетов Государственной аудиторской службы Украины Иван Емельянов.

В свою очередь руководители профильных структурных подразделений Секретариата Комиссии проинформировали главных бухгалтеров ОИК о финансовом и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения нынешних выборов, организации бухгалтерского учета избирательных комиссий, а также контроль за правильным использованием средств государственного бюджета.

Особое внимание во время мероприятия обращалось на порядок закупки окружными избирательными комиссиями за бюджетные средства товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины. Ведь, как отмечалось выше, в этом году публичные закупки на уровне как ЦИК, так и ОИК осуществляются впервые. Поэтому у участников семинара-совещания накопилось немало вопросов и замечаний по указанной тематике.

Кроме того, были обсуждены составляющие статей единой сметы расходов ОИК и вопросы использования комиссиями избирательных ящиков и других материальных ценностей в течение избирательного процесса.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля.

Как сообщал УНН, ЦИК 19 июня зарегистрировала 675 кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки.