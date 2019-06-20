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ЦВК ухвалила постанову про витрати для підготовки проведення парламентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Центральна виборча комісія (ЦВК) у зв’язку з розглядом Конституційним судом України (КСУ) справи щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України (ВРУ) ухвалила постанову щодо здійснення ОВК видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових виборів у Раду. Про це заявила очільниця ЦВК Тетяна Сліпачук знаходячись на навчальному семінарі-нараді з головними бухгалтерами окружних виборчих комісій з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.

ЦВК ухвалила постанову про витрати для підготовки проведення парламентських виборів

“Голова Комісії поінформувала учасників заходу, що у зв’язку з розглядом справи щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, що триває в Конституційному суді, ЦВК ухвалила постанову щодо здійснення ОВК видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових виборів народних депутатів України”, — йдеться у повідомленні.

“Відповідно до цього рішення Комісії, з метою забезпечення законного, цільового та раціонального використання коштів Держбюджету, виділених на підготовку і проведення зазначених виборів, в період до ухвалення Конституційним Судом рішення за результатами розгляду вказаної справи окружні виборчі комісії зобов’язані здійснювати видатки лише в межах забезпечення діяльності самих ОВК”, — додається у повідомленні.

Що стосується забезпечення діяльності дільничних виборчих комісій, то, як зазначила Тетяна Сліпачук, з цього приводу буде прийнята окрема постанова ЦВК, яка має з’явитися відразу після ухвалення рішення Конституційним Судом.

Зокрема, заступник голови ЦВК Євгеній Радченко відзначив, що окружні виборчі комісії вже зараз мають проводити певну підготовку як до фінансування ДВК, так і проведення відповідних процедур із закупівлі товарів та послуг.

“При цьому підготовча робота має бути організована якомога швидше та ретельніше. Аби у разі позитивного рішення Конституційного суду комісії відразу могли, так би мовити, запустити процес забезпечення діяльності ДВК. А з тим — підготувати та провести нинішні вибори гідно, якісно, точно та відповідно до чинного законодавства”, — звернувся до головних бухгалтерів ОВК Радченко.

Так, протягом навчального семінару-наради директор Департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України Галина Шамрай та заступник директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Наталія Боцман детально ознайомили учасників заходу з порядком обслуговування окружних виборчих комісій в органах Державної казначейської служби та основними вимогами до фінансової і бюджетної звітності.

Про організацію та проведення ревізій використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України, міжрегіональними територіальними органами Державної аудиторської служби України розповів головний державний аудитор Департаменту контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Державної аудиторської служби України Іван Ємельянов.

Своєю чергою керівники профільних структурних підрозділів секретаріату Комісії поінформували головних бухгалтерів ОВК про фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення нинішніх виборів, організацію бухгалтерського обліку виборчих комісій, а також контроль за правильним використанням коштів державного бюджету.

Особлива увага під час заходу зверталася на порядок закупівлі окружними виборчими комісіями за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Адже, як зазначалося вище, цього року публічні закупівлі на рівні як ЦВК, так і ОВК здійснюються вперше. Тож в учасників семінару-наради накопичилось чимало запитань та зауважень із зазначеної тематики.

Окрім того, були обговорені складові статей єдиного кошторису видатків ОВК та питання використання комісіями виборчих скриньок й інших матеріальних цінностей протягом виборчого процесу.

Нагадаємо, позачергові вибори у Верховну Раду України призначено на 21 липня.

Як повідомляв УНН, ЦВК 19 червня зареєструвала 675 кандидатів у нардепи, включених до партійних списків.

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