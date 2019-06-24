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ЦИК Турции официально признала победу кандидата от оппозиции на выборах мэра Стумбула

Киев • УНН

 • 5324 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен сообщил в понедельник о победе кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, прошедших 23 июня, пишет УНН со ссылкой на CNN Turk.

ЦИК Турции официально признала победу кандидата от оппозиции на выборах мэра Стумбула

“Явка на выборах составила 84,5%. Имамоглу набрал 54,21% голосов, (кандидат от возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Бинали) Йылдырым — 44,99%”, — сообщил глава ЦИК в эфире телеканала CNN Turk.

По словам Гювена, опротестовать результаты выборов в стамбульском отделении ЦИК можно в течение двух дней.

Повторное голосование в Стамбуле проходило 23 июня после того, как Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов 31 марта. Тогда Имамоглу опередил Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей.

Партия турецкого лидера подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги мартовских выборов и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании. После этого избирком отменил результаты голосования и отозвал сертификат о признании мэром города кандидата от НРП.

Как сообщал УНН, в Стамбуле на выборах Выиграй кандидат от оппозиции.

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