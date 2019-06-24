ЦВК Туреччини офіційно визнала перемогу кандидата від опозиції на виборах мера Стумбула
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Глава Вищої виборчої комісії (ЦВК) Туреччини Саді Гювен повідомив у понеділок про перемогу кандидата від основної опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрема Імамоглу на виборах мера Стамбула, які відбулися 23 червня, пише УНН з посиланням на CNN Turk.
“Явка на виборах склала 84,5%. Імамоглу набрав 54,21% голосів, (кандидат від очолюваної президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом Партії справедливості і розвитку Біна) Йилдирим — 44,99%”, — повідомив глава ЦВК в ефірі телеканалу CNN Turk.
За словами Гювена, опротестувати результати виборів в стамбульському відділенні ЦВК можна протягом двох днів.
Повторне голосування в Стамбулі відбувалися 23 червня після того, як Вища виборча комісія Туреччини прийняла рішення скасувати результати виборів 31 березня. Тоді Імамоглу випередив Йилдирима, набравши 4,171 млн голосів виборців.
Партія турецького лідера подала апеляцію до Вищої виборчої комісії з вимогою скасувати підсумки березневих виборів і повторити їх у зв’язку з порушеннями, допущеними під час голосування. Після цього виборчком скасував результати голосування і відкликав сертифікат про визнання мером міста кандидата від НРП.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі на виборах перемогає кандидат від опозиції.