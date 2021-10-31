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ЦИК сообщил явку избирателей на выборах народных депутатов по состоянию на 16:00: голосуют неохотно

Киев • УНН

 • 17053 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Херсонской и Черкасской областях продолжается голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197. Центральная избирательная комиссия сообщила об уровне явки избирателей по состоянию на 16 часов, передает УНН .

ЦИК сообщил явку избирателей на выборах народных депутатов по состоянию на 16:00: голосуют неохотно

Явка избирателей в указанное время составила 18,05% в округе №184 и 21,16% в округе №197.

Следует напомнить, что в 12 часов она составляла 11,94% и 12,32% соответственно.

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 184 по состоянию на 16 час составила 35,98%, а в ОВО № 197 - 40,19%.

Голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в Комиссию, в частности, от ОИК, на 16.00 чрезвычайные происшествия и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксировано.

Напомним, что в Херсонской и Черкасской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и 197. Кроме того, жители Харькова избирают городского голову, а жители 21 региона государства принимают участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных выборах сельских, поселковых и городских голов. Явка на выборах мэра Харькова тоже очень низкая. Как стало известно УНН, в штабе одного из кандидатов рассматривают возможность подвоза "своих" избирателей.

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