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ЦВК повідомила явку виборців на виборах народних депутатів станом на 16 годину: голосують неохоче

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Херсонській та Черкаській областях триває голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197. Центральна виборча комісія повідомила про рівень явки виборців станом на 16 годину, передає УНН.

ЦВК повідомила явку виборців на виборах народних депутатів станом на 16 годину: голосують неохоче

Явка виборців на зазначений час склала 18,05 % в окрузі № 184 та 21,16 % в окрузі № 197.

Слід нагадати, що о 12 годині вона складала 11,94% та 12,32% відповідно.

Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО № 184 станом на 16 годину становила 35,98 %, а в ОВО № 197 – 40,19 %.

Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до Комісії, зокрема, від ОВК, на 16.00 надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.

Нагадаємо, що в Херсонській та Черкаській областях проходять проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та 197. Крім того, жителі Харкова обирають міського голову, а мешканці 21 регіону держави беруть участь у проміжних та повторних виборах депутатів місцевих рад, позачергових виборах сільських, селищних та міських голів. Явка на виборах мера Харкова теж вкрай низька. Як стало відомо УНН, в штабі одного з кандидатів розглядають можливість підвозу "своїх" виборців.

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