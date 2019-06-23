ЦИК не пустила на выборы кандидатов от партии Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил". Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
"Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список "Движения Новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.
В Центризбиркоме объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.
"Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "ДНС" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в ЦИК.
По данным комиссии, внеочередной съезд "Движения Новых сил", который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".
В ЦИК заявили, что копию решения ЦИК и копию протокола заседания совета партии "ДНС" от 8 мая и протокола внеочередного съезда "ДНС" от 10 июня пришлют Нацполиции "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятие предусмотренных законодательством мер реагирования".
Напомним, ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах почти 1,6 тыс. кандидатов в нардепы.