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ЦИК не пустила на выборы кандидатов от партии Саакашвили

Киев • УНН

 • 15738 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил". Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

ЦИК не пустила на выборы кандидатов от партии Саакашвили

"Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список "Движения Новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.

В Центризбиркоме объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "ДНС" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в ЦИК.

По данным комиссии, внеочередной съезд "Движения Новых сил", который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".

В ЦИК заявили, что копию решения ЦИК и копию протокола заседания совета партии "ДНС" от 8 мая и протокола внеочередного съезда "ДНС" от 10 июня пришлют Нацполиции "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятие предусмотренных законодательством мер реагирования".

Напомним, ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах почти 1,6 тыс. кандидатов в нардепы.

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