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ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах почти 1,6 тыс. кандидатов в нардепы

Киев • УНН

 • 9123 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Всего, по состоянию на 23 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах почти 1,6 тыс. кандидатов в нардепы

Как сообщили в пресс-службе, Комиссия зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Также Комиссия зарегистрировала 48 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОИО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. А именно:

23 — выдвинутых Аграрной партией Украины;
15 — выдвинутых Политической партией “УДАР” (Всеукраинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко“;
1 — выдвинутого политической партией “Гражданская позиция”;
3 — выдвинутых политической партией “Наш край”;
5 — выдвинутых политической партией “Партия Шария;
1 — выдвинутого политической партией “Цыганская партия Украины”.

“Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 164, выдвинутых политическими партиями — 48”, — сообщили в ЦИК.

Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 1319, выдвинутых политическими партиями — 274.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в нардепы Клюева.

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