ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах почти 1,6 тыс. кандидатов в нардепы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Всего, по состоянию на 23 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, Комиссия зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Также Комиссия зарегистрировала 48 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОИО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. А именно:
23 — выдвинутых Аграрной партией Украины;
15 — выдвинутых Политической партией “УДАР” (Всеукраинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко“;
1 — выдвинутого политической партией “Гражданская позиция”;
3 — выдвинутых политической партией “Наш край”;
5 — выдвинутых политической партией “Партия Шария;
1 — выдвинутого политической партией “Цыганская партия Украины”.
“Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 164, выдвинутых политическими партиями — 48”, — сообщили в ЦИК.
Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 1319, выдвинутых политическими партиями — 274.
Напомним, ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в нардепы Клюева.