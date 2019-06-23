ЦВК уже зареєструвала в одномандатних виборчих округах майже 1,6 тис. кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Всього, станом на 23 червня, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Як повідомили у прес-службі, Комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.
Також Комісія зареєструвала 48 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:
23 – висунутих Аграрною партією України;
15 – висунутих Політичною партією "УДАР" (Всеукраїнський Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка";
1 – висунутого політичною партією "Громадянська позиція";
3 – висунутих політичною партією "Наш край";
5 – висунутих політичною партією "Партія Шарія;
1 – висунутого політичною партією "Циганська партія України".
"Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 164, висунутих політичними партіями – 48", - повідомили у ЦВК.
Відтак, всього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274.
Нагадаємо, ЦВК відмовилась реєструвати кандидатом у нардепи Клюєва.