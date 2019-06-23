ЦВК не пустила на вибори кандидатів від партії Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатам від партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил". Відповідне рішення ЦВК ухвалила на черговому засіданні 23 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
"Розглянувши відповідні документи, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку "Руху Нових Сил" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів, висунутих в одномандатних виборчих округах", - йдеться у повідомленні.
У Центрвиборчкомі пояснили, що позачергові вибори було призначено указом президента від 21 травня.
"Відтак, розгляд 8 травня на засіданні політради партії "РНС" питань, пов’язаних з участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений", - заявили у ЦВК.
За даними комісії, позачерговий з’їзд "Руху Нових Сил", що був скликаний 10 червня та на якому було затверджено виборчий список кандидатів "відбулися у порушення вимог статуту цієї партії".
У ЦВК заявили, що копію рішення ЦВК та копію протоколу засідання ради партії "РНС" від 8 травня і протоколу позачергового з’їзду "РНС" від 10 червня надішлють Нацполіції "для здійснення перевірки та у разі необхідності - вжиття передбачених законодавством заходів реагування".
Нагадаємо, ЦВК уже зареєструвала в одномандатних виборчих округах майже 1,6 тис. кандидатів у нардепи.