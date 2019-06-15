ЦИК назвал цену изготовления бюллетеней для внеочередных выборов в Раду

"Проведены переговоры с государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" по закупке услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней. Таким образом, уже 26 июня 2019 года Комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную сумму - 281 845 240,80 грн", - сообщили в ЦИК.

Также указано, что принято решение заключить договоры с предприятиями, тендерные предложения которых соответствуют требованиям Комиссии и имеют самую низкую цену закупки:



услуг по изготовлению и доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов - 362 260,08 грн;



услуг по изготовлению и доставке номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн - 594 326,70 грн;



услуг по изготовлению и доставке журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии - 621 399,00 грн;



услуг по изготовлению и доставке издания Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" - 1 120 000,00 грн;



услуг по изготовлению и доставке сборников "Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины" - 416 999,00 грн.



Вместе с тем, как отмечается, не состоялось торги по закупке услуг по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов ЦИК по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. "Ведь для участия в них было подано только одно тендерное предложение - на сумму 1 145 724,00 грн. Следовательно, Комиссия была вынуждена отменить указанные торги в соответствии с частью первой статьи 31 Закона Украины "О публичных закупках", - отметили в ЦИК.

Напомним, выборы в ВР назначены указом Президента Зеленского на 21 июля. Указ проверяют на конституцийнийсть в КСУ. В Раде заверили, что избирательный процесс можно будет остановить после решения КСУ.